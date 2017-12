Kleine Filmtheater haben es nicht leicht, neben großen Kinopalästen zu bestehen und ausreichend Besucher in ihren Kinosälen begrüßen zu dürfen. Die Arthouse-Kinos in München setzen sich jedoch gegen die großen Anbieter mit einem ganz eigenen Auftreten und Stil durch. Sie gelten als plüschig, gemütlich und bieten mit einer überschaubaren Anzahl an Sitzplätzen eine familiäre Atmosphäre. Mehrfache Auszeichnungen und gute Besucherzahlen geben den Betreibern Recht, die traditionelle Darbietung der Kinovorstellungen auch weiterhin zu pflegen und anzubieten.

Arthouse-Kinos begeistern Jung und Alt

Mit 40.000 – 50.000 Besuchern pro Jahr befinden sie die Arthouse-Kinos weit hinter den Besucherzahlen der Kinopaläste, die in den vergangenen Jahrzehnten den Markt mit ihrer Darbietung der Blockbuster durch ihre Bild- und Tontechniken revolutioniert haben. Dennoch steht das kulturelle Angebot in nichts den Anbieter großer Kinosäle nach. Deshalb gelten zwar die Arthouse-Kinos als Nischenkinos, sind aber nach wie vor Publikumslieblinge, bei der man die Nähe zum Sitznachbarn wieder spüren kann und sich viel stärker als Teil einer ganzen Gruppe fühlt.

Literaturverfilmungen oder Dokumentationen werden in Arthouse-Kinos viel stärker im Programm eingebunden als bei großen Kinopalästen. Dennoch kommen auch der Deutsche Film, die europäischen oder asiatischen Filme nicht zu kurz. Die Aufmerksamkeit wird hier weg von Mainstreamproduktionen und hin zu ambitionierten und risikofreudigen Filmen gerichtet. Den Arbeiten von etablierten Regisseuren werden hier gleichermaßen wie denen der Newcomer Rechnung getragen. Zuschauer haben in Arthouse-Kinos die Möglichkeit, sich an der Verwirklichung neuer Filmideen und kreativer Bildsprachen zu erfreuen.

Die verschiedenen Arthouse-Kinos Münchens

Viele der Arthouse-Kinos wurden in den vergangenen Jahren restauriert und technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Dennoch haben sie alle eines gemein: sie sind und bleiben gemütlich. Auf dick gepolsterten Sesseln im roten Ambiente erwarten die Zuschauer klassisch die Kinovorstellungen. Mit dem Geruch von frischem Popcorn in der Nase und in einer fast schon privaten Atmosphäre treffen sich hier Kinofreunde aus allen Altersklassen.

Die Arthouse-Kinos überzeugen, da sie nicht nur aktuelle Kinofilme zeigen. Hier finden regelmäßig Gesprächsrunden und Lesungen statt. Festivals werden veranstaltet und Kurzfilmnächte angeboten. Die Auswahl der gezeigten Filme bietet eine kulturelle Vielfalt. Sie ist international und hat einen hohen Anspruch.

In München gibt es in insgesamt 6 Stadtteilen die schönen und gemütlichen Kinosäle. So hat fast jeder eins in seiner Nähe. Das Atelier Kino, Theatiner Film und das Filmtheater befinden sich in der Altstadt. In Maxvorstadt ist das Studio Isabella. Schwabing hat das ABC Kino und das Monopolkino anzubieten. Das Neue Rex Filmtheater befindet sich in Laim und in Bogenhausen gibt es das Cadillac & Veranda. Im Stadtteil Neuhausen gibt es das Filmkunsttheater Neues Rottmann.

In fast allen Kinos werden Sonderveranstaltungen und Schulvorstellungen angeboten. Bonus- und Rabattangebote gibt es inklusive. Jedes Kino bietet mit seinen kuscheligen Sesseln eine großzügige Beinfreiheit. Alle Locations laden zum Austausch und Kennenlernen ein. Hier kommen Gäste leicht ins Gespräch und sogar Firmenevents finden regelmäßig statt.

Die Arthouse-Kinos werden zu den jährlichen Filmkunstwochen sowie anderen in der Kinoszene wichtigen Veranstaltungen fest eingebunden. Neben Blockbustern werden hier auch Filme gezeigt, die eine Bereicherung für die kulturelle Landschaft in Deutschland darstellen. Originalfilme mit und ohne Untertiteln gehören hier ebenso fest zum Programm wie synchronisierte Filme.