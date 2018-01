Für Wellness und Entspannung hat München eine Menge zu bieten – in einzigartigen Kellergewölben bis hin zu einem Ausblick über München auf einer Dachterrasse. Je nach Vorliebe kann zwischen klassischen Anwendungen oder spirituellen Methoden gewählt werden. Wer exotische Behandlungen liebt oder das Gefühl von einheimischer Entspannung erleben möchte, wird in München schnell fündig werden. Viele Wellness-Oasen sind zentral gelegen und gut zu erreichen. Nach einem anstrengenden Tag kümmern sich ausgebildete Mitarbeiter darum, dass jeder seine individuelle Auszeit vom Alltagsstress genießen kann.

In München bietet sich ein umfassendes Angebot für jeden Geschmack. Die individuellen Vorlieben der Gäste werden gern erfüllt und so steht einer Wohlfühlbehandlung nichts mehr im Wege. Ob spontane Trips, Kurzanwendungen oder Day Spas, in der Metropole lässt sich für jeden Geschmack etwas finden. Viele Möglichkeiten werden von Hotels angeboten. Dennoch stehen die Türen für das Wellnessangebot auch für Beautyinteressierte zur Verfügung, die nicht als Gäste im Hotel eingecheckt haben.

Wellness-Oasen in Luxushotels

The Charles Hotel ist ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem der größten Pools in München. Das Angebot im Spa Bereich reicht von klassischen Behandlungen bis hin zu asiatischen oder hawaiianischen Massagen. Das Gefühl von Luxus wird hier gepaart mit einem wunderbar abgerundeten Verwöhnprogramm.

Über den Dächern Münchens befindet sich das „Blue Spa“ des Bayerischen Hofes. Nicht nur der Ausblick ist einzigartig. Körper und Geist können sich hier auf 4 Etagen erholen. Das Glasdach über dem Pool ermöglicht bei schönem Wetter ein Schwimmen im Freien, die Sauna bietet verschiedene Aufgüsse und auf der Sonnenterrasse lässt der Blick über die Stadt keine Wünsche mehr offen.

Das Kempenski „The Spa Hotel“ im Vier Jahreszeiten in der Maximilianstraße bietet ein europäisches Flair zwischen Dampfbad, Whirlpool und luxuriösen Behandlungen. Therapeuten kümmern sich hier in einer ruhigen und entspannten Umgebung professionell um die Bedürfnisse der Gäste. Vor Beginn einer Behandlung wird zuerst der Körpertyp bestimmt, um anschließend die Anwendungen auf den Gast abstimmen zu können.

Professioneller Day Spa in Beauty-Studios

Für Menschen, die Naturkosmetik lieben, ist das Organic Luxury Beauty Shop und Day Spa sehr zu empfehlen. Dem Trubel des Alltags kann hier jeder auf ganz natürliche Weise entfliehen. Moderne, natürliche Schönheit wird hier mit einem pflegenden und verwöhnenden Beauty-Programm geschaffen.

Bei „FABIEN K“ stehen Schönheit, Pflege und Haare im Mittelpunkt eines abgestimmten Lifestyleangebotes. Zu dem Anspruch des Hauses gehört es, dass Gäste mit Aveda-Produkten verwöhnt und auf eine besondere Sinnesreise entführt werden. Ein Erlebnis der ganz besonderen Art.

Auf rein anthroposophischen Spuren bewegt sich das „Just Pure Day Spa“. Dort werden Körper und Geist in Einklang gebracht. Hier erleben Gäste ein Verwöhnprogramm, das ganz auf die Mondphasen abgestimmt ist und sich daher überlieferter Traditionen bedient.

Neben einem kosmetisch-medizinischen Angebot, gehören im Ovid Medical and Beauty Care auch medizinische Massagen und Physiotherapie zum Repertoire. Ausgewählte Produkte, die stets auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand abgestimmt sind und höchst wirksame Therapiemethoden zeichnen dieses Studio aus. Die Räumlichkeiten wurden nach dem Feng-Shui-Prinzip gestaltet in enger Zusammenarbeit mit einer dermatologischen Praxis. Dort erleben die Gäste, dass der Mensch stets im Mittelpunkt steht.