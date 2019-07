Dr. med. Frönicke aus München gilt als Perfektionist und durch diese hohen Ansprüche erreicht er exzellente Behandlungsergebnisse. Sein Fachwissen der ästhetischen operativen Medizin und in der Gynäkologie ermöglicht es ihm, Ängste und Wünsche der Frauen zu verstehen. Von seinen über Jahrzehnte erworbenen Fachkenntnissen profitieren auch männliche Patienten, die wie Frauen nach den höchsten Standards betreut und behandelt werden.

Dr. Frönickes Blick für die Ästhetik des Körpers und seine operativen Erfahrungen machen ihn zu einem der besten Schönheitschirurgen im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Auf den Gebieten Bauchdeckenstraffung, Brustoperation, Fettabsaugung und Intimchirurgie erlangte er in über 20 Jahren nicht nur die Zufriedenheit seiner vielen Patienten, sondern auch beste Bewertungen im angesagtesten Bewertungsportal für deutsche Ärzte.

Dr. Frönicke eignete sich sein Wissen in an berühmten Kliniken wie der Mayo Klinik in USA an. Er gründete Mitte der Neunziger Jahre eines der ersten Institute für Liposuktion und etwas später den Münchner Arbeitskreis für ästhetische Chirurgie.

Dr. med. Ralf Frönicke

Nymphenburger Str. 155, 80634 80634 München

Tel.: +49 89 161423

In der Iatros Klinik am Stigelmaierplatz werden alle Eingriffe vorgenommen. Sie liegt im Münchner Zentrum in der Nymphenburger Str. 1. Mit einem fachkompetenten Team von Narkoseärzten arbeitet Dr. Frönicke als leitender Arzt dort jahrelang zusammen. In exklusiv ausgestatteten Räumen der Klinik, die mit klimatisierten Zimmern und Reinstluftfiltern einen hohen hygienischen Standard bieten, können Patienten eine einwandfreie OP-Technik und modernste Ausstattung als Voraussetzung perfekter Operationsergebnisse erwarten.

Die Praxis ist weltweit vernetzt und setzt auf neueste Medizintechnik. Die Weiterbildung auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht den Zugang zu neuesten medizinischen Erkenntnissen und gewährleistet immer den aktuellsten medizintechnischen Stand. Die unterschiedlich ausgebildeten Teammitglieder erweitern regelmäßig ihr gesamtes Fachwissen, um das beste Behandlungsergebnis zu erzielen.

In der Praxis Dr. Frönicke steht die Patientenzufriedenheit nach Eingriffen an erster Stelle. Eine individuelle und intensive Zusammenarbeit erleben Patienten bereits ab dem ersten Beratungstermin. Ein Bereitschaftsdienst nach der Behandlung rundet das Bild ab. Die Münchner Praxis steht für Qualität, Erfahrung und Zuverlässigkeit.

Die Brustvergrößerung und Bruststraffung sind der Schwerpunkt der Münchner Praxis von Dr. med. Ralf Frönicke

Viele Frauen sind nicht zufrieden mit dem Aussehen ihrer Brust. Viele Faktoren wie Schwangerschaften, Erbanlagen, fortgeschrittenes Alter oder ein großer Gewichtsverlust nach Diäten hinterlassen einen Hautüberschuss mit einer schlaffen Brust. Sie wecken bei vielen Frauen den Wunsch nach einer Brustvergrößerung. Beide Eingriffe werden mehrfach pro Woche in der Praxis in München durchgeführt und gehören zu den Eingriffen, die am gefragtesten sind.

Passend zum Körper der Frau erfolgt im persönlichen Gespräch eine Beratung über die Vorstellungen und Wünsche der Patientin. Dies geschieht mithilfe von Bildmaterial Dr. Frönicke bietet hohes Niveau bei Brustvergrößerungen. Es werden ausschließlich hochwertige Brustimplantate verwendet.

Erste Priorität sind das Wohl und die Gesundheit seiner Patientinnen und er nimmt sich sehr viel Zeit dafür. Eine Aufklärung über den Ablauf und die Risiken des gewünschten Eingriffs gehört zur Beratung. Er lässt am Ende der Patientin die Entscheidung und wird sie nicht zu einer Operation überreden.

Zweiter Schwerpunkt in der Praxis Dr. Frönicke – Intimchirurgie

Intimoperationen sind nicht immer aus medizinischen Gründen notwendig. Viele Frauen konsultieren Dr. Frönicke mit Wünschen ästhetischer Natur. Er behandelt das Thema diskret und sensibel bei einem vertrauensvollen Erstgespräch über den Ablauf eines Eingriffes. Durch seine Facharztausbildung zum Gynäkologen kann er im Bereich Intimchirurgie auf seine Fachkompetenz über die weiblichen Geschlechtsorgane zurückgreifen und bietet zusätzlich nach dem Eingriff eine gynäkologische Betreuung an.

Eine Besonderheit neben den gängigen chirurgischen Operationen im Intimbereich, wie Verkleinerung der Schamlippen oder des Schamhügels, stellt die G-Punkt-Vergrößerung in seinen Leistungen dar. Ein Unterspritzen mit Hyaluronsäure ermöglicht unter Umständen eine höhere Orgasmusfähigkeit der Frau. Auch eine sichere Rekonstruktion des Jungfernhäutchens gehört zu den Leistungen der Münchner Praxis.

Die Schönheitsklinik Dr. med. Frönicke eröffnet Patientinnen zusätzlich ein breitgefächertes Angebot von Leistungen in der ästhetischen Chirurgie:

Faltenunterspritzung, Anti-Aging, Botox, Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung, Lipödembehandlung, Schweißdrüsenbehandlung und Kryolipolyse gehören zum medizinischen Programm der Münchner Praxis.

Höchster Standard und optimale Ergebnisse

Die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards von Dr. Frönicke und dem Team in München sind für alle mehr als selbstverständlich. Ein optimales Ergebnis bei allen Eingriffen bezüglich der Gesamterscheinung der Patienten nach einem ästhetischen Eingriff hat höchste Priorität.