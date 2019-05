Für die Patientinnen eine Therapie zusammenzustellen, die individuell für sie passt, ist ein großes Anliegen von Dr. von Lukowicz & Kollegen. Behandlungspläne, die an die eigenen Ansprüche der jeweiligen Patientin angepasst sind, breitgefächerte Behandlungsmöglichkeiten und sanfte Behandlungsmethoden – die langjährige Erfahrung der Fachärzte in der Münchner Praxis erlaubt es dem Ärzteteam, ein breites Spektrum an ästhetischen Eingriffen vorzunehmen.

Dr. Dominik von Lukowicz

Als anerkannter Experte mit langjähriger Berufserfahrung zählt Dr. Dominik von Lukowicz zu den besten 10 plastischen Chirurgen. Die Praxis Ästhetik München leitet er seit 2009 und ist bekannt als einfühlsamer Ansprechpartner mit großer Fachkompetenz.

Eine Ausbildung bei Professor Schaller in der Abteilung Mikrochirurgie in der Klinik Tübingen, Schwerpunkt Handchirurgie, bereitete ihm einen Weg für sein späteres Berufsziel. Nach seiner Tätigkeit in bei dem Stuttgarter Professor Greulich in der Spezialabteilung für rekonstruktive und ästhetische Brustchirurgie, schloss er seine Facharztausbildung für plastische und ästhetische Chirurgie bei Frau Dr. Neuhann-Lorenz in München ab. Als ästhetischer Chirurg bei Professor Noah in Kassel war er als Oberarzt nach seiner Zulassung als Facharzt tätig.

Dr. v. Lukowicz findet man auf weltweiten Kongressen, wo er regelmäßig Vorträge als Referent hält und als Ausbilder Behandlungen und Operationen live leitet. Seit 2012 hat Dr. v. Lukowicz den Vorsitz der Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie.

Schwerpunkt: Intimchirurgie, Lipödem.

Dr. Susanne Deichstetter

Die individuelle Beratung der Patientinnen steht für Frau Dr. Deichstetter immer im Vordergrund. In der Münchner Klinik zeigt sie sich für die ambulanten Eingriffe der Praxis Ästhetik zuständig.

Als Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie war für sie schon seit dem Studium an der Technischen Universität München und bei Studienaufenthalten in England, Schweiz und den USA eine gründliche Fortbildung wichtig. 2003 wurde sie unter anderem im Klinikum Bogenhausen in München und in der Uniklinik Würzburg ausgebildet – Kliniken für Plastische Chirurgie, die sich einen Namen in Deutschland gemacht haben. Sie erhielt dort eine exzellente Ausbildung in der rekonstruktiven Chirurgie, Handchirurgie, Mikrochirurgie und ästhetische Straffungs-OP.

Ihr Spezialgebiet: Gesichtschirurgie, Schwerpunkt Ästhetik und Rekonstruktion.

Schwerpunkt in der Münchner Praxis sind

ambulante Eingriffe in der Intimchirurgie, Narbenkorrektur, Oberlidstraffung und Faltenunterspritzung.

Fachpraxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. Dominik von Lukowicz & Kollegen

Widenmayerstraße 32, 80538 München

Tel.: +49 89 232326390

Schwerpunkte der Münchner Praxis Ästhetik:

Intimchirurgie

Um sich sicher und schön zu fühlen, entscheiden sich viele Frauen, ihren Venushügel oder die Schamlippen korrigieren und auch vorhandenen Vaginismus (Scheidenkrampf) behandeln zu lassen. Schonende Techniken bei Eingriffen sind in der Praxis in München Routine. Unästhetische Kaiserschnittnarben werden ebenso behandelt, damit sich die betroffenen Frauen in ihrem Körper wieder wohlfühlen und ihr Intimleben genießen können. Die Narben sind übrigens kaum sichtbar.

Lipödem

Den wenigsten Frauen mit der Krankheit Lipödem ist überhaupt klar, dass sie darunter leiden. Spannungsschmerzen an den Beinen, Blutergüsse und Druckschmerzen durch eine falsche Fettverteilung sind oftmals die Folgen eines Lipödems. Wassereinlagerungen in den Beinen werden meist völlig falsch mit Entwässerungspillen selbst behandelt und radikale Diäten gemacht, doch nur mit dem Ergebnis, dass sich das Lipödem verschlimmert und sich die Proportionen der Beine, Gesäß und Arme trotzdem nicht dem Oberkörper anpassen.

Oberlidkorrektur

Ein müdes Aussehen und kleine Augen durch hängende Oberlider machen Frauen mit zunehmendem Alter zu schaffen. Eine Oberlidstraffung kann ohne große Komplikationen durchgeführt werden und das Gesicht und die Augen strahlen wieder jung. Unter den Augen füllt sich manchmal das Fettgewebe mit Lymphflüssigkeit und auch diese Tränensäcke können durch die Entfernung des Fettgewebes unkompliziert entfernt werden.

Faltenunterspritzung

Filler, Injektionen oder Unterspritzen mit Eigenfett – die Praxis Ästhetik in München ist darauf bedacht, die individuelle Behandlung ihrer Patientinnen besonders schonend zu wählen. Ultraschall zur Hautverjüngung steht den Frauen in der Münchner Praxis ebenso zur Verfügung und erzielt wunderbare Ergebnisse. Individuell und nach der jeweiligen Situation der Dame bietet ein Facelift eine zusätzliche Option für ein strahlend junges Aussehen.

Die Praxis Ästhetik in München mit ihrem Spektrum an weiteren Leistungen im Bereich der plastisch-ästhetischen Chirurgie:

Brust: Brustvergrößerung, Brustverkleinerung. Verkleinerung der Brust beim Mann

Körper: Fettabsaugung, Bauchdeckenplastik, Armstraffung, Beinstraffung, Hyperhidrosebehandlung

Professionelle Betreuung

Dr. von Lukowicz & Kollegen in München sind durch ihren speziellen Service nach jedem Eingriff 24 Stunden erreichbar. Jede Patientin erhält ab dem Erstgespräch bis zum operativen Eingriff und der Nachbehandlung speziell von ausschließlich von ihrem Arzt die Betreuung.