Mehr als 90.000 Studierende zählen die Universitäten in München. Wer einen Studienplatz in der Metropole bekommt, hat die Möglichkeit den Spuren zahlreicher international bekannter Wissenschaftler zu folgen. Im Zentrum Münchens befinden sich zahlreiche Cafés und Bars, an denen sich ebenso viele Studenten tummeln wie in den historischen Bibliotheken und Universitätsgebäuden der Stadt. Die Nähe zu den bayrischen Alpen ist für junge Studierende gleichfalls faszinierend, wie die zahlreichen Grünanlagen oder Festivals mitten in der Großstadt. München hat eine Menge Abwechslung für Studenten zu bieten und ist dank seiner guten Logistik hervorragend zu erkunden.

Von Studienfächern der Ägyptologie bis zur Zahnmedizin können in München unzählige Fächer studiert werden. In zahlreichen Wohnheimen tauschen sich die Studenten aus und treiben die verschiedensten Projekte sowie die grundlegende Forschung voran. Unternehmen, die Studentenjobs anbieten, sind oft auch die späteren Arbeitgeber der Studierenden. Die ersten akademischen Schritte können an der Kinderuni beschritten werden. Dort gibt es Vorlesungen für den Nachwuchs in einem Alter von 8 – 12 Jahren.

Das Studium an der LMU in Maxvorstadt

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ist eine der renommiertesten Universitäten Europas. Gegründet 1472 in Ingolstadt absolvierten an ihr bis heute 34 Nobelpreisträger ihr Studium. Mit ungefähr 50.000 Studenten jährlich gilt die LMU als eine Eliteuniversität, die internationale Bekanntheit erlangt hat. Mit 18 verschiedenen Fakultäten und über 150 Studiengängen verfügt die LMU über ein sehr breites Angebot.

Das Institut ist sehr zentral gelegen. In der Innenstadt, direkt an der Ludwigstraße, nahe dem Englischen Garten befindet das Hauptgebäude. Das Siegestor, die Pinakothek und die Bayerische Staatsbibliothek sind in unmittelbarer Nähe angesiedelt. Darüber hinaus befinden sich einige Einrichtungen der LMU in Martinsried-Großhadern, Oberschleißheim und Garching.

Die LMU ist bekannt für eine über 500-jährige Tradition in Forschung und Lehre, die sie zu einer der besten Universitäten Europas werden ließ. Um Studierenden einen guten Grundstein für eine spätere wissenschaftliche Karriere zu ermöglichen, richtet die Uni mit ihren Förderprogrammen ein besonderes Augenmerk auf die Nachwuchsförderung. Die Geistes- und Kulturwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie die Naturwissenschaften und die Medizin gelten als die vier fachlichen Säulen der LMU. Langfristig wird hier das Ziel verfolgt, sich mit angesehenen Wissenschaftlern weltweit zu einem angesehenen Lehrinstitut aufzustellen. Neue Forschungsideen werden an der LMU ebenso gefördert wie die Individualforschung.

Das Studium an der TUM in Maxvorstadt

Die Technische Universität München (TUM) ist eine der größten technischen Universitäten Deutschlands und die einzige mit dieser Fachausrichtung in Bayern. Ebenfalls mitten im Zentrum der Stadt und der Nachbarschaft zu den Pinakotheken befindet sich das Hauptgebäude der TUM. In 14 Fakultäten und 165 Studiengängen werden jährlich ungefähr 40.000 Studenten ausgebildet. Neben Maxvorstadt gehören Garching und Freising-Weihenstephan zu den Hauptstandorten der Universität. Gegründet im Jahr 1868 absolvierten bis heute an der TUM insgesamt 13 Nobelpreisträger ihr Studium.

Die TUM zählt ebenfalls zu den besten Lehrstätten Europas. In enger Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten wissenschaftlichen Unternehmen, wird hier in kaum vergleichbarer Weise Talentförderung betrieben. Die TUM ist aufgrund ihrer Förderung von Wissenschaft und Forschung eine von drei Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Sie verfügt über Forschungsstandorte in Afrika, Asien, Nord- und Lateinamerika und ganz Europa. Studierende erwartet an der TUM ein einzigartiges Angebot an Forschungsmöglichkeiten. An dieser Universität steht die Lösungsfindung für gesellschaftliche Herausforderungen aller Art in der Zukunft im zentralen Mittelpunkt.